09 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sörloth’tan siftah yok

Sörloth’tan siftah yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Sezom başında Trabzonspor'da RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth bir türlü ağları sarsamıyor.

Sezom başında Trabzonspor'da RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth bir türlü ağları sarsamıyor. Alman ekibiyle, ligde 6, Şampiyonlar Ligi'nde 1 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki forvetin hala golü yok. Leipzig taraftarından çatlak sesler yükselmeye başladı.
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