Trabzonspor'da Djaniny fırsatı değerlendiremedi

Trabzonspor'da Benik Afobe'nin yerine ilk 11'de başlayan Djaniny, bu fırsatı değerlendiremedi. 29 yaşındaki santrfor, çok net iki fırsatı harcadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da Jorge Djaniny ilk kez 11'de yer aldığı maçta pozisyonları harcadı. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, Benik Afobe'den aldığı formanın hakkını veremedi. 8. dakikada kornerden gelen topa kafayı vuran Djaniny dışarı gönderdi. 20. dakikada savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği şutu kaleci Marafona kornere çeldi. Djaniny 28'de de çok net pozisyonda kaleciyi geçemedi. Bunun dışında ayağındaki topları ezen Djaniny taraftarları çıldırttı. 56. dakikada yerini Afobe'ye bıraktı. Trabzonspor Afobe sayesinde 3 dakikada golle buluştu.

Djaniny, yüzde 66 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 3 ikili mücadeleyi de kaybetti. 2'si isabetli 3 şut çekti.

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