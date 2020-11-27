Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı bu karşılaşma ile birlikte 2. resmi maçına çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları arama motorlarında araştırıyor.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Trabzonspor maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: FRIEDRICH, KITSIOU, SARLIJA, PAZDAN, ATİLLA, LUKASIK, ATAKAN, LOBJANIDZE,ADZIC, ALPER, BORVEN
Trabzonspor: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, A.ÖMÜR, BAKER, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Ankaragücü - Trabzonspor maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK
Süper Lig'de 7 maça çıkan Ankaragücü, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Ankaragücü'nde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil takımdan ayrı kalacak. Tiago Pinto ise takıma katıldı. Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.
MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları