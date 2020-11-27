27 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı bu karşılaşma ile birlikte 2. resmi maçına çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle...

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde MKE ile karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları arama motorlarında araştırıyor.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: FRIEDRICH, KITSIOU, SARLIJA, PAZDAN, ATİLLA, LUKASIK, ATAKAN, LOBJANIDZE,ADZIC, ALPER, BORVEN

Trabzonspor: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, A.ÖMÜR, BAKER, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

- maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK

'de 7 maça çıkan , 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Ankaragücü'nde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil takımdan ayrı kalacak. Tiago Pinto ise takıma katıldı. Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, maçında takımın başında sahaya çıkacak.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

MKE , 2010 yılından bu yana 'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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