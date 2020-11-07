07 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

Alınan kötü sonuçlar sonrası İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayıran , teknik direktörlük koltuğu için ile anlaşmaya vardı. Avcı, bordo-mavili kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayıran , Alanyaspor maçına teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.

Teknik direktörlük koltuğu için bir süredir ile görüşen Fırtına, deneyimli teknik adamla anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüp 57 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşma sağlarken, kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da flaş sakatlık! Oyuna devam edemedi Trabzonspor'da flaş sakatlık! Oyuna devam edemedi
Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı? Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı?
Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! İşte Avcı'nın Trabzon sözleri Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! İşte Avcı'nın Trabzon sözleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör