Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Akdeniz ekibinin duran toptan Caulker ile bulduğu gol öncesi Vitor Hugo'nun müdahalesinin faul olmadığının öne sürülmesi tartışmalara neden oldu. İşte o pozisyon...