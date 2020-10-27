27 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ahmed Musa serbest!

Ahmed Musa serbest!
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Suudi Arabistan ekiplerinden , yaz döneminde 'un istediği Ahmed Musa ile yollarını ayırdı.

Suudı Arabistan ekiplerinden , yaz döneminde 'un istediği Ahmed Musa ile yollarını ayırdı. Serbest kalan Nijeryalı hücum oyuncusu, 2018 yazında Leicester City'den 16 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği konuşuluyor.
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