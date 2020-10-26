26 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Taraftarlar isyan etti! Fenerbahçe'nin golleri öncesinde faul ve el var...

F.Bahçe'nin attığı goller öncesi faul ve el var! İşte o pozisyonlar
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - maçı sonrası Fenerbahçe'nin attığı gollerin öncesinde faul ve el var iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Taraftarlar hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki gösterdi.

Yıllardır hakem kararları ile mağdur edilen dün de Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi. Afobe'nin golü ile öne geçen Karadeniz devinin taraftarı, Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı gol öncesi Pelkas'ın Hugo'nun ayağına vurduğu gerekçesiyle faul olduğunu belirtti. Ayrıca 5'te Valencia'nın golü öncesi de hava topunda da meşin yuvarlağın sarı-lacivertli futbolcunun eline çarptığını öne sürdüler. Taraftarlar, "Her hafta aynı senaryo. Bu şekilde bizim önümüz kesildikten sonra biz nasıl başarılı olacağız ki" ifadesini kullandılar.

İşte o pozisyonlar...





Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.

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