Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! İmza an meselesi
Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor ile Abdullah Avcı dün son detayları konuşurken, Antalyaspor yönetimi de “Avcı ile anlaşamadık” açıklamasını yaparak tecrübeli hocanın yeni adresinin Fırtına olacağını işaret etti. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Eddie Newton ile başlayan bordo- mavililer, yedi hafta sonra İngiliz hoca ile yollarını ayırıp teknik adam arayışına başladı. Birçok aday varken listenin başına Abdullah Avcı yazıldı. 57 yaşındaki hoca ile önce telefonla iletişime geçildi. 'Trabzonspor'u kim istemez' diyen Avcı ile yüz yüze görüşme kararı alındı. Önceki gün, İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı Abdullah Avcı zirvesinde anlaşma çerçevesinde bütün detaylar ayrıntıları ile masaya yatırıldı. Büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, taraflar dün de yeniden bir araya geldi ve kalan küçük pürüzler masaya yatırıldı.
İŞİN BİTTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARET
Trabzonspor yönetiminden konu ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak yine Avcı ile görüşen Fraport TAV Antalyaspor'dan yapılan açıklama bu işin artık bittiğini gösteriyor. Güney ekibinin Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi. Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık" diyerek tecrübeli hocanın bordo-mavili kulüp ile anlaştığını ima etti. Artık Karadeniz devinin Avcı'yı açıklaması an meselesi. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran başarılı hocanın bordo-mavili kulübe üç senelik imza atması bekleniyor.
PUAN ORTALAMASI 1.63
Kariyerin 441 maça çıkan Avcı, 202 galibiyet, 111 beraberlik aldı ve 128 kez kaybetti. Toplam 717 puan toplayan Avcı'nın ortalaması 1.63 oldu.
G.SARAY İLE ŞAMPİYON OLDU
Abdullah Avcı, kariyerine 1999'da İstanbulspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2002'nin sonuna kadar antrenör Aykut Kocaman ile İstanbulspor'u çalıştırdı. 2004'te başında G.Saray PAF'a teknik direktör olarak gitti. 2004-05'te G.Saray PAF ile şampiyon oldu. 2014-15'te Başakşehir ile sezonu 59 puan ile 4. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır.
(Fotomaç)
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