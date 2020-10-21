21 Ekim 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ekrem Şirin: Uğurcan Çakır dünyanın en iyi kalecilerinden birisi
Trabzonspor'un Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekrem Şirin, kulüp dergisine konuştu. Şirin, bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır için "Müthiş bir karakteri var. Her şeyden önce ve sürekli kendini geliştiriyor. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri oldu" dedi.
Trabzonspor'un Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekrem Şirin, 'Bireysel performanslara baktığınızda en beğendiğiniz oyuncular hangisi sorusuna "Tabii ki başta Uğurcan Çakır. Müthiş bir karakteri var. Her şeyden önce ve sürekli kendini geliştiriyor. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri oldu. Alttan gelen arkadaşlarına da müthiş bir örnek. Abdülkadir Ömür form tutmaya başladı, büyük başarılarda söz sahibi olacağına inanıyorum. Serkan'dan beklentimiz de büyük, o da bunun farkında ve sıkı çalışıyor" şeklinde cevap verdi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama