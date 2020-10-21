21 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ekrem Şirin: Uğurcan Çakır dünyanın en iyi kalecilerinden birisi

Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

'un Pazarlama ve , kulüp dergisine konuştu. Şirin, bordo-mavililerin file bekçisi için "Müthiş bir karakteri var. Her şeyden önce ve sürekli kendini geliştiriyor. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri oldu" dedi.

'un Pazarlama ve , 'Bireysel performanslara baktığınızda en beğendiğiniz oyuncular hangisi sorusuna "Tabii ki başta . Müthiş bir karakteri var. Her şeyden önce ve sürekli kendini geliştiriyor. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri oldu. Alttan gelen arkadaşlarına da müthiş bir örnek. Abdülkadir Ömür form tutmaya başladı, büyük başarılarda söz sahibi olacağına inanıyorum. Serkan'dan beklentimiz de büyük, o da bunun farkında ve sıkı çalışıyor" şeklinde cevap verdi. (Fotomaç)
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