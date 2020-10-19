19 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme çalışmalara başladı

Nwakaeme çalışmalara başladı
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Medipol Başakşehir maçında sahada olmayan isimler arasındaydı. 31 yaşındaki futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da hücumdaki büyük gücü Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda takım adeta stop etmişti. Başakşehir maçı kadrosunda olmayan Nijeryalı yıldız çok aranmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışması camiayı sevindirdi.

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