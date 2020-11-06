06 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira geri dönüyor

Pereira geri dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Alanya maçı öncesi takımı hazırlayan teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu'nun antrenman performansından memnun olduğu Pereira'yı oynatması bekleniyor.

Alanya maçı öncesi takımı hazırlayan teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu'nun antrenman performansından memnun olduğu Pereira'yı oynatması bekleniyor. Ancak Serkan Asan'ın da son dönemdeki artan performansı nedeniyle Pereira'nın sağ bekte değil orta sahanın sağ kanadında forma giyebileceği öğrenildi.

NE DE OLSA KAPTAN
Bir süredir forma şansı bulmayan Joao Pereira, her şeye rağmen tüm profesyonelliği ile kaptanlığını gösteriyor. 36 yaşında olan tecrübe abidesi, takım arkadaşlarının motivasyonu üst seviyede tutuyor. Arkadaşlarıyla sürekli konuşmalar yapan başarılı sağ bekin ayrıca İhsan Derelioğlu'na iletişim hususunda yardım ettiği aktarıldı.

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