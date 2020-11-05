Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu oyuncularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

MAJID HOSSEINI

EDGAR IE

GASTON CAMPI

VITOR HUGO

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

LEWIS BAKER

ABDULKADİR PARMAK

SAFA KINALI

AHMET CANBAZ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

FOUSSENI DIABATE

CALEB EKUBAN

ABDÜLKADİR ÖMÜR

YUSUF SARI

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

ANTHONY NWAKAEME

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