21 Ekim 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Newton'a güvenouyu! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor'da yönetim, yaptığı ikinci toplantıda yola Eddie Newton ile devam etme kararı aldı. 48 yaşındaki hocanın eksikler nedeniyle gerçek kimliğini gösteremediği görüşü hakim.
Karadeniz devi Trabzonspor'da gündeme gelen teknik adam değişikliği, görüşmeler sonucunda son buldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi yönetim kurulu, iki kez durum değerlendirmesi yaptı. İlk toplantıda Eddie Newton'un performansını masaya yatıran bordo-mavili kulübün kurmayları, ikinci toplantıda ise İngiliz hoca ile yola devam kararı verdi. Yönetimde, takımdaki eksikler nedeniyle 48 yaşındaki hocanın gerçek oyun planını sahaya yansıtamadığı görüşü ağır basıyor ancak maç içindeki hamlelerdeki yanlışlıklara da dikkat çekiliyor. Yöneticiler arasında yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda bu yönde bir karar alındığı dile getiriliyor. Göreve geldiğinde uzun vadeli bir programın içerisinde olmak istediğini söyleyen ve sezon başından itibaren sakatlık ve Covid 19 salgını ile ilgili sıkıntılar yaşayan Newton'a taraftarlar da sahip çıktı. Taraftarlar, Newton'a sosyal medya üzerinden, "Seninleyiz hocam, bu yola birlikte devam edeceğiz" mesajları yağdırdı. Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, Beşiktaş ve Başakşehir'e kaybetti. Fırtına tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Fenerbahçe derbisindeki performans birçok şeyi netleştirebilir. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama