Trabzonspor'da Eddie Newton Fenerbahçe'yi böyle vuracak
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da, teknik direktör Eddie Newton planını hazırladı. Orta sahayı kalabalık tutacak İngiliz teknik adam, Abdülkadir Ömür, Afobe ve Nwakaeme ile sonuca gitmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, Fenerbahçe karşısında mutlaka 3 puan istediklerini belirtti. Rakibin bu sezonki maçlarını takip eden İngiliz çalıştırıcı, orta sahayı kalabalık tutmaları gerektiğini söyledi. 48 yaşındaki teknik adam sarı-lacivertlilere boş alan bırakılmamasını istedi. Newton, sezona iyi başlayamayan Abdülkadir Ömür ile birebir görüşerek onu motive etti. A.Ömür'e "Çok yeteneklisin. Seni bir bölgeyle sınırlamak istemiyorum. Aklını kullan ve serbest oynayarak kendine boşluklar oluştur" dedi. İngiliz hoca hücumda A.Ömür, Nwakaeme ve Afobe üçlüsüyle Kanarya'yı avlamayı hedefliyor. Nwakaeme'nin dönüşü de moral oldu.
TAKIM HALİNDE BASKI
Newton, F.Bahçe'nin güçlü orta saha kurgusunu bozmak için takım halinde pres uygulatacak. İngiliz çalıştırıcı "Hücumdakiler basarken orta saha ve defans da ileri doğru yaklaşsın. Mesafe daraltarak rakibe top yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı. Oyunculardan sadece tek bir oyuncuya odaklanmamalarını, çevre kontrolünü iyi yapmalarını istedi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama