Trabzonspor'da değişim vakti
Alanyaspor maçına kadar yeni teknik adam gelmezse ‘geçici hoca’ Derelioğlu değişiklikler yapacak. Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak 11’e dönüyor.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 4 haftadır kazanamıyor. Gaziantep beraberliği sonrası sırasıyla Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya kaybeden Karadeniz temsilcisinde gözler Alanyaspor maçına çevrildi. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollar ayrıldığı için yeni teknik adamın Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadele yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Takımın 'geçici hocası' İhsan Derelioğlu, bu maçta takımın başında olursa bazı değişikliklere gidecek. COVİD-19 karantinaları biten Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak 11'e dönüyor. Flavio, Kamil Ahmet ve Baker üçlüsünden 2 isim kulübeye gidecek. Edgar Le'nin yerine de Hosseini'nin oynaması gündemde.
TRABZONSPOR HATA OLDU
Karadeniz ekibinin eski futbolcusu Muhammet Demir, Radyospor'a konuştu. Demir "Trabzonlu biri olarak söylüyorum. Keşke Trabzonspor'a transfer olmasaydı. O dönem G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş da beni istedi ancak Gaziantepspor'un tercihi Trabzonspor'dan yana oldu" dedi.
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