28 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Serkan Asan: Toparlanacağız

Serkan Asan: Toparlanacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde görev yapan Serkan Asan iyi gitmediklerini ancak toparlanacaklarını söyledi.

Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde görev yapan Serkan Asan iyi gitmediklerini ancak toparlanacaklarını söyledi. 21 yaşındaki sağ bek "Şu anda ana hedeflerimizin biraz uzağında kaldık ancak bunu telafi etmek elimizde. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bir an önce toparlanarak 'u hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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