10 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu taraftarlar Abdullah Avcı'yı böyle karşıladı!

Trabzonsporlu taraftarlar Avcı'yı böyle karşıladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

, teknik direktörlük görevi için ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, saat 18.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar da "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" tezahüratlarıyla deneyimli çalıştırıcıyı havalimanında karşıladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

taraftarı 'yı bağrına bastı. Bordo-mavili takımın 3 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdiği deneyimli teknik adam, şehre geldi ve coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar Trabzon Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı Avcı'ya, "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" tezahüratıyla destek verdi.

Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı şehre geldi
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