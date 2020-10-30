Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan!

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Bordo-mavililerde bu karşılaşma öncesi gözler formda forveti Benik Afobe'de olacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Süper Lig'de son üç haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton'ın koltuğunun sallandığı Trabzonspor, bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı 3 maçı da kaybeden bordo-mavililer, bir başka İstanbul temsilcisi karşısında hem kötü gidişe son vermeyi hem de lige yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Eddie Newton da, futbolcularından yüzde yüzlerini sahaya vermelerini isteyerek, "Kazanmak çok önemli" uyarısını yaptı.

NEWTON'IN SON TERCİHİ DIABATE



Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, Fenerbahçe maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında tek bir isim dışında korumayı düşünüyor. İngiliz çalıştırıcının tek değişikliği orta sahada yaparak defansif yönleri ile ön plana çıkan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine bu maçta Diabate'yi değerlendirmesi bekleniyor. Takıma geri dönen Abdulkadir Parmak'ın da oynayacak durumda olması Newton'ı memnun etti.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hüseyin Türkmen ile Ekuban dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



GÖZLER AFOBE'DE



Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında en büyük silahı Benik Afobe olacak. 5 maçta 3 gol atan Afobe, bordo-mavililerin en golcü ismi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 23. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, galibiyetlerde 10'a 5 üstün durumda.

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