30 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan!

Fırtına'da hedef galibiyet! Gözler yıldız futbolcuda
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek 'da tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Bordo-mavililerde bu karşılaşma öncesi gözler formda forveti 'de olacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

'de son üç haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü sonuçların ardından teknik direktör 'ın koltuğunun sallandığı , bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı 3 maçı da kaybeden bordo-mavililer, bir başka İstanbul temsilcisi karşısında hem kötü gidişe son vermeyi hem de lige yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Eddie Newton da, futbolcularından yüzde yüzlerini sahaya vermelerini isteyerek, "Kazanmak çok önemli" uyarısını yaptı.

NEWTON'IN SON TERCİHİ DIABATE

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, Fenerbahçe maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında tek bir isim dışında korumayı düşünüyor. İngiliz çalıştırıcının tek değişikliği orta sahada yaparak defansif yönleri ile ön plana çıkan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine bu maçta Diabate'yi değerlendirmesi bekleniyor. Takıma geri dönen Abdulkadir Parmak'ın da oynayacak durumda olması Newton'ı memnun etti.
Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hüseyin Türkmen ile Ekuban dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

GÖZLER AFOBE'DE

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında en büyük silahı olacak. 5 maçta 3 gol atan Afobe, bordo-mavililerin en golcü ismi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 23. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, galibiyetlerde 10'a 5 üstün durumda.

Trabzonspor Kasımpaşa karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fırtına çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler Fırtına çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler
FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör