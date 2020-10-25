25 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır'dan motivasyon: Kazanırsak şehir yıkılır

Uğurcan Çakır: Kazanırsak şehir yıkılır
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

’un kalecisi Uğurcan, Pereira ile birlikte bordo-mavili oyuncuları topladı, derbisinin önemini anlattı. “Uzun zamandır ’de kazanamıyoruz. Bu maçı alırsak şehir yıkılır. Taraftar hepimizi bağrına basar” dedi

Karadeniz ekibinde karşılaşması öncesi motivasyon tavan yaptı. Bordo- mavili ekipte kaptanlar ile Joao Pereira takımı toplayarak bir konuşma gerçekleştirdiler. Uğurcan, özellikle takımın yenilerine Fenerbah çe maçlarının önemini anlattı, 'de uzun süredir kazanamadıklarını hatırlattı. 24 yaşındaki eldiven " için en önemli maç hangisi derseniz, işte bu maçtır. Uzun zaman sonra orada kazanmayı başarırsak taraftar sizi bağrına basar. Sevinçten şehir yıkılır" diye konuştu.

YENERSEK TARİHE GEÇERİZ

Uğurcan Çakır, sezon başında yeniden kurulan takım olma sancılarını yaşadıklarını belirterek bunu büyük maç galibiyetiyle atlatabileceklerini kaydetti. Genç file bekçisi "Fenerbahçe maçı bizim için büyük bir şans. Bu maçı kazanırsak önümüze daha rahat bakacağız. Ligin başında motivasyonumuz artacak" ifadelerini kullandı. Pereira da özellikle yabancı oyunculara yönelik yaptığı konuşmada "Yıllardır kazanamadığımız bu deplasmandan 3 puan alırsak adımız tarihe yazılır" diye konuştu.

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