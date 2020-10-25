Uğurcan Çakır'dan motivasyon: Kazanırsak şehir yıkılır
Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan, Pereira ile birlikte bordo-mavili oyuncuları topladı, Fenerbahçe derbisinin önemini anlattı. Uğurcan Çakır “Uzun zamandır Kadıköy’de kazanamıyoruz. Bu maçı alırsak şehir yıkılır. Taraftar hepimizi bağrına basar” dedi
Karadeniz ekibinde Fenerbahçe karşılaşması öncesi motivasyon tavan yaptı. Bordo- mavili ekipte kaptanlar Uğurcan Çakır ile Joao Pereira takımı toplayarak bir konuşma gerçekleştirdiler. Uğurcan, özellikle takımın yenilerine Fenerbah çe maçlarının önemini anlattı, Kadıköy'de uzun süredir kazanamadıklarını hatırlattı. 24 yaşındaki eldiven "Trabzonspor için en önemli maç hangisi derseniz, işte bu maçtır. Uzun zaman sonra orada kazanmayı başarırsak taraftar sizi bağrına basar. Sevinçten şehir yıkılır" diye konuştu.
YENERSEK TARİHE GEÇERİZ
Uğurcan Çakır, sezon başında yeniden kurulan takım olma sancılarını yaşadıklarını belirterek bunu büyük maç galibiyetiyle atlatabileceklerini kaydetti. Genç file bekçisi "Fenerbahçe maçı bizim için büyük bir şans. Bu maçı kazanırsak önümüze daha rahat bakacağız. Ligin başında motivasyonumuz artacak" ifadelerini kullandı. Pereira da özellikle yabancı oyunculara yönelik yaptığı konuşmada "Yıllardır kazanamadığımız bu deplasmandan 3 puan alırsak adımız tarihe yazılır" diye konuştu.
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