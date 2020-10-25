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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tek hedef 3 puan!

Tek hedef 3 puan!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

Galibiyet planları yapan Newton bunu öğrencilerine de aşıladı. İngiliz hoca “Bizim için tek ihtimal var, o da kazanmak” ded

'da teknik direktör Eddie Newton hafta boyunca öğrencilerini teknik, taktik dışında mental olarak da bu karşılaşmaya hazırlamıştı. İngiliz çalıştırıcı dünkü antrenmanda bir motivasyon konuşması daha gerçekleştirdi. 48 yaşındaki teknik patron "Tüm hafta çok çalıştınız şimdi bunun karşılığını almaya geldi. Bu maçı kazanmak zorundayız. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bizim için tek bir ihtimal var, o da kazanmak" ifadelerini kullandı. Newton oyuncularını gereksiz karta ve itiraza karşı uyardı.
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