29 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Eddie Newton'dan ayrılık açıklaması!

Eddie Newton'dan ayrılık açıklaması!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2020

Teknik Direktörü Eddie Newton, alınan üst üste kötü sonuçların ardından görevine son verileceği iddialarıyla ilgili "Bana tebliğ edilen bir durum yok. Görevimin başındayım ve Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren , bu sezon eski görüntüsünden uzakta. Birçok yıldızını kaybeden bordo- mavili ekipte istenen sonuçlar gelmedi. İlk altı haftada sadece bir galibiyet alan Karadeniz devi, haftayı 18. sırada kapattı. Bordo-mavili yönetim kurulu, son Fenerbahçe yenilgisi sonrası 3 saat süren bir toplantı yapmıştı. İngiliz hoca ile yolların ayrılacağı dile getirilirken, , Fatih Tekke, Şota gibi isimlerin gündeme geldiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentilere rağmen teknik direktör Newton, idmanlara devam etmişti.

KASIMPAŞA İLE DÖNÜŞÜM YAŞAYACAĞIZ

Bordo-mavililerin hocasının sözleri ise yola devam edileceğini ortaya koyuyor. İngiliz çalıştırıcının, Kasımpaşa sınavı öncesi yakın arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Bana tebliğ edilen bir durum yok. Görevimin başındayım ve Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inanıyorum" dediği belirtiliyor. Oyuncularla da toplantı yapan Newton, "Bu tür durumlara alışığım. Biz işimizi sahaya çıkıp en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Kasımpaşa'yı yenerek bir dönüşüm yaşayacağız. Bunun için sizden de elinizden geleni yapmanızı istiyorum" diye konuştu.

(Fotomaç)

Fırtına'da stoper alarmı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Yeni maestro Baker Yeni maestro Baker
Nwakaeme’den sinyal Nwakaeme’den sinyal
Pereira görev bekliyor Pereira görev bekliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör