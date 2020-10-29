Eddie Newton'dan ayrılık açıklaması!
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, alınan üst üste kötü sonuçların ardından görevine son verileceği iddialarıyla ilgili "Bana tebliğ edilen bir durum yok. Görevimin başındayım ve Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inanıyorum." dedi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, bu sezon eski görüntüsünden uzakta. Birçok yıldızını kaybeden bordo- mavili ekipte istenen sonuçlar gelmedi. İlk altı haftada sadece bir galibiyet alan Karadeniz devi, haftayı 18. sırada kapattı. Bordo-mavili yönetim kurulu, son Fenerbahçe yenilgisi sonrası 3 saat süren bir toplantı yapmıştı. İngiliz hoca ile yolların ayrılacağı dile getirilirken, Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Şota gibi isimlerin gündeme geldiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentilere rağmen teknik direktör Newton, idmanlara devam etmişti.
KASIMPAŞA İLE DÖNÜŞÜM YAŞAYACAĞIZ
Bordo-mavililerin hocasının sözleri ise yola devam edileceğini ortaya koyuyor. İngiliz çalıştırıcının, Kasımpaşa sınavı öncesi yakın arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Bana tebliğ edilen bir durum yok. Görevimin başındayım ve Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inanıyorum" dediği belirtiliyor. Oyuncularla da toplantı yapan Newton, "Bu tür durumlara alışığım. Biz işimizi sahaya çıkıp en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Kasımpaşa'yı yenerek bir dönüşüm yaşayacağız. Bunun için sizden de elinizden geleni yapmanızı istiyorum" diye konuştu.
(Fotomaç)
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