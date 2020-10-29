Trabzonspor'da stoper alarmı

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

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Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde toplam 5 gol gördü.