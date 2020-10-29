29 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da stoper alarmı

Fırtına'da stoper alarmı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2020

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde toplam 5 gol gördü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Eddie Newton'dan ayrılık açıklaması! Eddie Newton'dan ayrılık açıklaması!
Yeni maestro Baker Yeni maestro Baker
Nwakaeme’den sinyal Nwakaeme’den sinyal
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör