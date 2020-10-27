27 Ekim 2020, Salı

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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

ekiplerinden , sezonun 7. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde, basına kapalı bir antrenman yaptı.

Antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan futbolcuların daha sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları öğrenildi.

, 28 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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