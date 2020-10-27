Fenerbahçe -Trabzonspor derbisinde Lyon Abdülkadir Ömür'ü izledi
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbi mücadelesinde, tribünde maçı izlemeye gelen Fransız takımı Lyon'un yetkilileri bordo-mavililerin yıldız ismi Abdülkadir ömür'ü izlediler.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre, Fransız ekibi Lyon'un temsilcileri, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Abdülkadir Ömür'ü Kadıköy'de canlı olarak izledi.
Yusuf Yazıcı'yı geçen yıl kadrosuna katan Lille'in ardından bir Fransız ekibi daha Trabzonspor'un bir başka yıldız oyuncusuna talip oldu. Olympique Lyon'un temsilcilerinin bordo mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Lyon Kulübü'nün uzun süredir Abdülkadir'i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Bruno Cheyrou'yu gönderdiği belirtildi.
DEVRE ARASINDA SOMUT ADIM ATILACAK!
Eski futbolcu olan ve Olympique Lyon Kulübü'nde görev yapan Cheyrou'nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Abdülkadir Ömür'ün performansını beğendiği öğrenildi. Lyon yönetiminin transfer etmeyi düşündüğü Abdülkadir için devre arasında somut adım atmayı planladığı öğrenildi. Fransız ekibinin Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu anki piyasa değeri 13 milyon Euro alan milli futbolcu için ocak ayında sunacağı teklife yönetimin ne yanıt vereceği merak ediliyor.
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