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Eddie Newton ile yollar ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gözler teknik direktör Eddie Newton'a çevrildi. Peki; Newton ile yollar ayrılacak mı? A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Ana Haber programına canlı bağlanarak detayları aktardı. İşte tüm gelişmeler...
26.10.2020
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