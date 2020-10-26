Eddie Newton ile yollar ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gözler teknik direktör Eddie Newton'a çevrildi. Peki; Newton ile yollar ayrılacak mı? A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Ana Haber programına canlı bağlanarak detayları aktardı. İşte tüm gelişmeler...

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