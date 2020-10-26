26 Ekim 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Eddie Newton ile yollar ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gözler teknik direktör Eddie Newton'a çevrildi. Peki; Newton ile yollar ayrılacak mı? A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Ana Haber programına canlı bağlanarak detayları aktardı. İşte tüm gelişmeler...
26.10.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe Trabzonspor galibiyetini kutluyor!
- Beşiktaş ile Denizlispor 41. kez
- Radamel Falcao 5 gole ulaştı!
- Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe Galibiyetine Flaş Yorumlar! / A Spor / Takım Oyunu / 25.10.2020
- Medipol Başakşehir eski havasına geri döndü!
- Galatasaray kötü gidişata dur dedi!
- "Seyirci olsa Fenerbahçe şampiyonluk ipini erken koparır"
- Erman Toroğlu: ''Caner İle Gökhan Defans Oyuncularını Aptal Yerine Koyuyorlar!''/ A Spor
- Beşiktaş çıkış arıyor
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama