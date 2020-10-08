08 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

, 'in 5. haftasında ile oynayacağı maçı hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde bugün saat 10.00 ve 17.00'de 'nde yapılan çift antrenmanla çalışmalar sürdü.

Sabah yapılan dayanıklılık antrenmanı sonrasında akşam çalışmasında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

ERZURUMSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Bordo mavili ekip 9 Ekim sabahı yapacağı antrenmanın ardından 14.30'da karayolu ile Trabzon'dan 'a hareket ederek cumartesi günü Erzurumspor ile oynanacak olan hazırlık maçı için kampa girecek.

BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı A Spor'da! haberin devamı

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