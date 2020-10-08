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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da en ciddi rekabet hücumda

En ciddi rekabet hücumda
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Kadrosunu güçlendiren 'un en çok takviye yaptığı mevki ise hücum hattı oldu.

Kadrosunu güçlendiren 'un en çok takviye yaptığı mevki ise hücum hattı oldu. " felsefem hücum yapmak" diyen Newton pas trafiğini kontrol eden bir oyun anlayışını takıma monte etmeyi planlıyor. Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Plaza, Djaniny, Salih, Baker, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Diabate gibi isimler Fırtına'nın hücum hattında forma almak için yarışacak.
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