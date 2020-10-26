26 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Afobe 3. golünü kaydetti!

Afobe 3. golünü kaydetti!
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'un Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada bordo-mavililerin tek golünü kaydeden bu sezon 5. maçında 3.golünü kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybederken, tek golünü attı. Müsabakanın 23. dakikasında Sosa ve Lamos'un çarpışmasıyla Afobe topu önünde buldu ilerledi ceza sahasına girerken köşeye vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol yeni transfer Afobe'nin Süper Lig'deki 5. maçındaki 3. golü oldu. 27 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin ayrıca kaleyi bulan 4. şutunda fileleri üçüncü kez sarstı. Afobe, Yeni Malatya filelerini de iki kez havalandırmayı başarmıştı.(Fotomaç)
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