26 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gündeme geldi! İşte anlaşma detayları...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri!
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

yönetimi, ile yarın İstanbul’da son görüşmeyi yapacak. Yayıncı kuruluşta dünkü programa çıkmayan tecrübeli hoca ile 3 yıllık anlaşma yapılacak.

''da Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgileri, Eddie Newton'u hedef tahtasına koydu. Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve hoca değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, isminde karar kılmıştı. Salı günü Avcı'nın yaptığı mini sunumun ardından Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan başkan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.

BU SEZON İÇİN 7 MİLYON TL

Newton ile yolları ayırmayı düşünen bordo-mavili yönetim, Avcı'yı yarın açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi. Bu yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdulah Avcı, dün akşamki karşılaşma sonrasında etik olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı. Öte yandan yönetim içerisinde bir grubun İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke'yi gündeme getirdiği öğrenildi. Fakat Abdullah Avcı ismi bordo-mavili camiada ağırlık kazanınca Tekke'den vazgeçildi.

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