Son dakika haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe mücadelesinde neden Portekizli sağ bek Pereira ile başlamadığını açıkladı. Newton "Pereira'nın sakatlığı vardı, buna bağlı olarak dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, ilk 11'de Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'ı tercih etmesi hakkında, "Pereira'nın sakatlığı vardı, buna bağlı olarak dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Newton, maçla ilgili olarak ise, "Yüksek enerji bekliyoruz. Hücumda da iyi işler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.





DİĞER