25 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Newton'dan Pereira açıklaması!

Newton'dan Pereira açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

Son dakika haberi: , mücadelesinde neden Portekizli sağ bek Pereira ile başlamadığını açıkladı. Newton "Pereira'nın sakatlığı vardı, buna bağlı olarak dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

, derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, ilk 11'de Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'ı tercih etmesi hakkında, "Pereira'nın sakatlığı vardı, buna bağlı olarak dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Newton, maçla ilgili olarak ise, "Yüksek enerji bekliyoruz. Hücumda da iyi işler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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