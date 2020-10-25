25 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika haberi: İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon

İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

Son dakika haberi: ve Trabzonspor, 'in 6. haftasında 'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 21. dakikasında yerde kaldı ve bordo mavililer penaltı bekledi. İşte o pozisyon ve detaylar...

ve , 'in 6. haftasında 'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında yerde kaldı ve bordo mavililer penaltı bekledi.

İşte o pozisyon:




Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

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