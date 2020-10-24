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Son dakika: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

'in 6. haftasında F.Bahçe'ye konuk olacak 'un kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'in 6. haftasında oynanacak olan - maçı öncesinde Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre bordo mavili ekibin kamp kadrosu şu şekilde oluşuyor;

"UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, ATAKAN GÜNDÜZ, MAJID HOSSEINI, GASTON CAMPI, EDGAR IE, VITOR HUGO, JOAO PEREIRA, SERKAN ASAN, MARLON XAVIER, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, FLAVIO DA SILVA, LEWIS BAKER, SAFA KINALI, AHMET CANBAZ, BİLAL BAŞACIKOĞLU, FOUSSENI DIABATE, ABDULKADİR ÖMÜR, YUSUF SARI, ANTHONY NWAKAEME, BENIK AFOBE, DJANINY SEMEDO, STIVEN PLAZA"

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