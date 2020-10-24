Son dakika: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftasında F.Bahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre bordo mavili ekibin kamp kadrosu şu şekilde oluşuyor;
"UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, ATAKAN GÜNDÜZ, MAJID HOSSEINI, GASTON CAMPI, EDGAR IE, VITOR HUGO, JOAO PEREIRA, SERKAN ASAN, MARLON XAVIER, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, FLAVIO DA SILVA, LEWIS BAKER, SAFA KINALI, AHMET CANBAZ, BİLAL BAŞACIKOĞLU, FOUSSENI DIABATE, ABDULKADİR ÖMÜR, YUSUF SARI, ANTHONY NWAKAEME, BENIK AFOBE, DJANINY SEMEDO, STIVEN PLAZA"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama