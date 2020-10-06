Trabzonspor'da kiralık devrimi
Trabzonspor, genç oyuncularının düzenli forma giymesi için kiralık formülünü devreye soktu. Ayrıca getirdiği düzenlemelerle onların gelişimini ve takibini kolaylaştırdı.
Trabzonspor, genç oyuncularının düzenli forma giymesi için kiralık formülünü devreye soktu. Ayrıca getirdiği düzenlemelerle onların gelişimini ve takibini kolaylaştırdı. Buna göre kulüp tarihinde ilk kez, kiralanan genç futbolcuların sözleşmesine 'zorunlu oynama süresi' maddesi koydurdu. Yeterince forma verilmezse Fırtına'nın geri çağırma hakkı var.
YAKIN TAKİPTELER
Kiralanan bu genç oyuncuların performansı hafta hafta özel bir sistemde tutulacak. Futbolcuları izlemek için antrenörler de ayrı ayrı görevlendirildi. Kulüp bünyesindeki antrenörler kendilerine teslim edilen oyuncuları hem takip edecek hem de her türlü sorunuyla ilgilenecek
TEDAVİ TESİSLERDE
Karadeniz Fırtınası'nın kiraladığı bu oyuncular sakatlık yaşamaları durumunda tedavileri Trabzonspor'un tesislerinde yapılacak. Bunun ilk örneği Turgutluspor'a kiralana Koray Kılınç'ta yaşandı. Oyuncunun sakatlığı sonrası tedavisi Trabzon'daki sağlık kurulu tarafından gerçekleştirildi.
ORTAK KARAR SONUCU
Geleceğe yatırım olarak kadroya katılan oyuncuların transferleri için ikili sistem işleyecek. Scout ekibinin önerdiği isimler ile teknik direktör tercihleri bir havuzda toplanacak. Karşılıklı veriler kıyaslanacak. Onaylanan isimler bordomavili renklere bağlanacak.
Trabzonspor'un genç oyuncusu kiralık olarak gönderildi. Hepsi yakın şekilde takip ediliyor.
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