23 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması! Bir futbolcunun testi pozitif

Trabzonspor'dan Covid-19 açıklaması! Bir futbolcuda...
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Son dakika haberi... , resmi internet sitesinden bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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