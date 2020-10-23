Son dakika: Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması! Bir futbolcunun testi pozitif

Son dakika haberi... Trabzonspor, resmi internet sitesinden bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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