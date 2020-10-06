Trabzonspor taraftarı ayaklandı! "Size yem etmeyiz"
TFF’nin tavrı ve MHK’nin hakemlerine karşı Trabzonspor taraftarı ayaklandı: “Böyle sürerse siz gidene kadar oturma eylemi yaparız”
Bordo-mavililerde sezonun daha başında hakem hatalarına karşı büyük bir isyan var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimden sonra taraftar da ayaklandı. Ortak açıklama yapan taraftar grupları, Trabzonspor'a karşı haince bir operasyon yapıldığını belirttiler. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Verilmeyen penaltılar, verilmeyen goller, iptal edilen penaltılar, aleyhimize verilen penaltılarla puanlarımız çalındı. Tescilli Trabzonspor düşmanları yine işbaşında. Trabzonspor maç kaybettiğinde avuçlarını ovalayan kuklalar, hepinizi tanıyoruz. Şunu bilin ki Trabzonsporumuzu size yem etmeyeceğiz. Böyle giderse TFF ve MHK gidene kadar Riva'ta oturma eylemi yaparız"
AIHM'E GİDECEĞİZ
Trabzonspor'un Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi açıklamalarda bulundu. Lermi "Yönetim Kurulu olarak şike davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıma kararı aldık. En kısa süre içinde tamamlayıp şike davasını AİHM'e götüreceğiz. Haklı olduğumuz bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
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