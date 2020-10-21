21 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan - maçının hakemi belli oldu. Dev derbiyi yönetecek.

'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan - derbisini yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçını Alper Ulusoy ve Başakşehir - Antalyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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