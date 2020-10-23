23 Ekim 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
TAM SAHA PRES
48 yaşındaki hoca, derbide galibiyete götürecek formülü de buldu. Fırtına, Fenerbahçe maçında tam saha pres ile sonuca gitmeye çalışacak. Oyuncularını uyaran Newton, "Koşmayan, mücadele etmeyen oyuncu istemiyorum. Herkes yüzde yüzü neyse onu verecek. Bu derbi bir şeyleri gösterme maçıyla öyle oynayacağız" ifadelerini kullanan İngiliz hoca, oyuncularından saha içinde yardımlaşmalarını ve özellikle de pres sonucu orta saha üstünlüğünü ele geçirerek sonuca gitmeye çalışmalarını istedi. Bu arada Newton'un talebeleri ile zaman zaman bire bir görüşmeler yapması da dikkat çekiyor. Bu görüşmelerde tecrübeli isimlerden daha çok sorumluluk almalarını isteyen Newton'un derbide beklentisinin büyük olduğu belirtildi.
Newton'un derbi planı: "Savaş ve kazan"
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe derbisi öncesi “Takımımızın potansiyeli ortada. Tek eksik bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve şimdi tam da bunun zamanı. 90 dakika boyunca savaşacak ve üç puanı alan biz olacağız”dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda net ifadeler kullandı. İngiliz hoca, Fenerbahçe maçında çok farklı bir kimliğe bürünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bizim potansiyelimiz ortada. Zaman zaman çok doğru işler yapıyoruz ama bunu 90 dakikaya yaymamız lazım. Yani tek eksiğimiz; var olan potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve şimdi tam olarak bunun zamanı. Fenerbahçe karşılaşmasında savaşan, yardımlaşan ve mücadele eden bir takım sahada görmek istiyorum. Bunun için herkes üzerine düşeni yapacak, yapmak zorunda. Artık kayıp istemiyorum.
TAM SAHA PRES
48 yaşındaki hoca, derbide galibiyete götürecek formülü de buldu. Fırtına, Fenerbahçe maçında tam saha pres ile sonuca gitmeye çalışacak. Oyuncularını uyaran Newton, "Koşmayan, mücadele etmeyen oyuncu istemiyorum. Herkes yüzde yüzü neyse onu verecek. Bu derbi bir şeyleri gösterme maçıyla öyle oynayacağız" ifadelerini kullanan İngiliz hoca, oyuncularından saha içinde yardımlaşmalarını ve özellikle de pres sonucu orta saha üstünlüğünü ele geçirerek sonuca gitmeye çalışmalarını istedi. Bu arada Newton'un talebeleri ile zaman zaman bire bir görüşmeler yapması da dikkat çekiyor. Bu görüşmelerde tecrübeli isimlerden daha çok sorumluluk almalarını isteyen Newton'un derbide beklentisinin büyük olduğu belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama