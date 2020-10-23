23 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Newton'un derbi planı: "Savaş ve kazan"

Newton'un derbi planı: Savaş ve kazan
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

, derbisi öncesi “Takımımızın potansiyeli ortada. Tek eksik bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve şimdi tam da bunun zamanı. 90 dakika boyunca savaşacak ve üç puanı alan biz olacağız”dedi.

, derbisi öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda net ifadeler kullandı. İngiliz hoca, Fenerbahçe maçında çok farklı bir kimliğe bürünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bizim potansiyelimiz ortada. Zaman zaman çok doğru işler yapıyoruz ama bunu 90 dakikaya yaymamız lazım. Yani tek eksiğimiz; var olan potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve şimdi tam olarak bunun zamanı. Fenerbahçe karşılaşmasında savaşan, yardımlaşan ve mücadele eden bir takım sahada görmek istiyorum. Bunun için herkes üzerine düşeni yapacak, yapmak zorunda. Artık kayıp istemiyorum.

TAM SAHA PRES

48 yaşındaki hoca, derbide galibiyete götürecek formülü de buldu. Fırtına, Fenerbahçe maçında tam saha pres ile sonuca gitmeye çalışacak. Oyuncularını uyaran Newton, "Koşmayan, mücadele etmeyen oyuncu istemiyorum. Herkes yüzde yüzü neyse onu verecek. Bu derbi bir şeyleri gösterme maçıyla öyle oynayacağız" ifadelerini kullanan İngiliz hoca, oyuncularından saha içinde yardımlaşmalarını ve özellikle de pres sonucu orta saha üstünlüğünü ele geçirerek sonuca gitmeye çalışmalarını istedi. Bu arada Newton'un talebeleri ile zaman zaman bire bir görüşmeler yapması da dikkat çekiyor. Bu görüşmelerde tecrübeli isimlerden daha çok sorumluluk almalarını isteyen Newton'un derbide beklentisinin büyük olduğu belirtildi.
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