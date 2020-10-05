Khazri’de sorun eşi

Bordo-mavililerin renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği Saint-Etienne'li Wahbi Khazri henüz ikna edilemedi.

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Bordo-mavililerin renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği Saint-Etienne'li Wahbi Khazri henüz ikna edilemedi. Trabzonsporlu yöneticiler, Tunuslu orta saha oyuncusu için bastırırken eşinin Fransa'dan ayrılmak istememesi transferin önündeki en büyük sorun olarak duruyor.