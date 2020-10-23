23 Ekim 2020, Cuma

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Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, bordo-mavili kulübün teknik direktörü Eddie Newton sahaya süreceği kadro büyük ölçüde netleşti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:56
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Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!

Sezon başından itibaren kadro istikrarı noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde de takım neredeyse şekillendi. İşte o isimler;

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Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!

Uğurcan Çakır

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Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!

Pereira

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Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!

Marlon

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Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!

Hugo

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