05 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sörloth 2’de 0

Sörloth 2’de 0
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

'dan ayrılarak RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ikinci maçında da gol kaydedemedi.

'dan ayrılarak RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ikinci maçında da gol kaydedemedi. Norveçli yıldız takımının 'yi 4-0 yendiği karşılaşmada son 19 dakikada şans buldu. 24 yaşındaki forvet, 2 maçta 83 dakika süre aldığı bölümde rakip kaleye hiç şut atamadı.
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