23 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Newton'a tam destek! "Fenerbahçe maçında..."

Ağaoğlu'ndan Newton'a tam destek!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Başkan ’nun Newton ile yaptığı görüşmede “Size en başından beri inanıyoruz. Burası Trabzon ve başarı gelmeyince herkes tartışılır. Bunlara siz son vereceksiniz” dediği öğrenildi.

Karadeniz devi hafta içerisinde yaşanan teknik direktör tartışmalarına son noktayı koyan Başkan , teknik direktör ile bir araya gelmiş ve onunla yaptığı toplantıda kendisine olan desteğini dile getirmişti. İngiliz teknik adama, kendisini göreve getirirken uzun vadeli bir planlama düşündüklerini söyleyen Ağaoğlu'nun "Size başından beri inanıyoruz hocam. Burası Trabzonspor ve istenilen, beklenen sonuçlar gelmeyince herkes tartışılır. Eleştirilere son verecek olan sizsiniz. Biz sizin yanınızdayız ve bu mücadeleyi birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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