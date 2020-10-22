Trabzonsporlu Uğurcan Çakır iddialı konuştu! "Kadıköy'de kazanacağız"

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, derbi öncesi iddialı konuştu. 24 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Orada galip geleceğiz" dedi.

Karadeniz ekibinin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, basın toplantısı düzenledi. 24 yaşındaki kaleciye hafta sonu oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor maçı da soruldu. Uğurcan, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli. Biz bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarıyoruz. Gerçek oyunumuzu, gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Kadıköy'den bir galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Bu maçın önemini anlatmaya çalışıyoruz ve anlatıyoruz" dedi.

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon kadrosundan ciddi bir değişim olduğunu, bunun sancılarını çektiklerini söyledi. Genç kaleci "Pandemi dönemi yüzünden hazırlık kampımız kısa sürdü. Bu da bizi etkiledi. Yeni bir takımız. Takımın adaptasyonu, uyumu zor işler. Özellikle çok oyuncu kaybettikten sonra daha zor. Ama kaliteli, karakterli isimler alındı" diye konuştu. Uğurcan, sezonun başında olduklarını hatırlattı, uyum içinde çalışarak Trabzonspor'u hak ettiklere yere taşıyacaklarını kaydetti.

TRANSFER DÖNEMİNDE KAFANIZ KARIŞIYOR

"Avrupa'da oynamak istiyorum ama Trabzonspor'un da mali olarak bir beklentisi var. İster istemez kafanız karışıyor ama ben her zaman bu takımda oynamak istiyordum. Trabzonspor bana bu şansı verdi. Doğru zamanda, doğru kulübe gideceğim"

EDDIE HOCA ÇOK İYİ İNSAN

Eddie hoca çok iyi bir insan. Taktik bilgisi yüksek. Bizimle sürekli konuşuyor ve tecrübelerini aktarıyor. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, bunlar yönetimin kararları. Biz saha içine odaklıyız. Sezonun henüz başı. Toparlanıp, Trabzonspor'u özlenen günlerine döndüreceğiz"

ŞİMDİDEN MAYIS AYI KONUŞULMAZ

"Ekim ayından Mayıs'ı konuşmak doğru olmaz. Sezona kötü başladığımızı herkes biliyor. Ben takımıma, hocalara ve yönetime çok güveniyorum. Sancılı süreci takım olarak çalışıp atlatacağız.

MİLLİ TAKIM'DA OLMAK BİR ONUR

Benim amacım tabii ki Milli Takım kalesini korumak ama oraya ulaşmak da benim için çok önemliydi. Orada oynamak için elimden geleni yapıyoruz. Kararı hocamız veriyor. Oraya çağırılmak da benim için çok büyük bir mutluluk ve onur"

BİRLİKTE OYNAMAK ÖNEMLİ

"Şenol Güneş'in 1112 dakika gol yemediği dönemde önündeki stoperler uzun süre değişmemişti. Rekora sahipti. O hafta kimin oynayıp, kimin oynamayacağına hocamız karar veriyor. Kim daha formdaysa o oynuyor. Tabii alışkanlık önemli. Ne kadar çok birlikte oynarsak o kadar işimiz kolaylaşır"

EKSİKLERİMİ BİLİYORUM

"Aslında başarı ve başarısızlık takım içerisinde beraber oluyor. Tabii ki ben de eksiklerimi biliyorum. Takımın performansı düşünce bu bana da olumsuz yansıyor. Ben kendi performansımı hep yukarıda tutmaya çalışıyorum."

SEYİRCİSİZ MAÇA ALIŞAMADIM

"Milli Takım'da Rusya ile oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü bile sizi motive ediyor. Taraftar bizim için hele ki yerli futbolcular için çok itici bir güç. Seyircisiz maçlara alışamadım. İnşallah bu pandemi süreci biter ve taraftarımıza kavuşuruz" (Fotomaç)

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