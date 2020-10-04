Trabzonspor Wahbi Khazri'den vazgeçmiyor! Girişimler tekrar başladı
Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da yeniden Wahbi Khazri sesleri yükselmeye başladı. Bordo-mavililer, daha önce de gündemine aldığı Tunuslu yıldızı kadrosuna katmak için tekrar girişimlere başladı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
Karadeniz devi hücumdaki tıkanıklığı çözmek için Saint Ettienne'de forma giyen Wahbi Khazri'yi renklerine bağlamak istemişti ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor'un Tunuslu yıldız için yeni bir harekat başlattığı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasının ardından Karadeniz temsilcisinin bu bölge için 5 oyuncuyla görüşme halinde olduğu belirtildi. En ciddi teklifin ise 29 yaşındaki Khazri için yapıldığı ortaya çıktı. Bordo-mavili kulüp, Saint Etienne ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan yıldız futbolcu için Fransız temsilcisiyle büyük oranda anlaştı. Saint Etienne, Trabzonspor'un şartlarını kabul ederken, Khazri'yi ikna etme çalışmaları sürüyor.
TOPLU TÖREN
Öte yandan Fırtına, yeni transferlerine toplu imza töreni düzenleyecek. Pazartesi günü yapılması beklenen törende Fousseini Diabate, Vitor Hugo ve Djaniny Semedo birlikte bordo-mavili renkler için imza atacak.
(Fotomaç)
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