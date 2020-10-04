04 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo İstanbul'da

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'un uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı savunma oyuncusu 'a geldi. Tecrübeli isim akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kendisini bordo-mavililere bağlayan imzayı atacak.

'un, Brezilya ekibi Sao Paulo'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına anlaştığı Vitor Hugo, 'a geldi. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi taşıyan uçak, saat 15.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TRABZON'DA İMZALAR ATILACAK

Tecrübeli futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmaması halinde bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.

Vitor Hugo Trabzonspor için İstanbul'da

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