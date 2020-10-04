Trabzonspor'un uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo İstanbul'a geldi. Tecrübeli isim akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kendisini bordo-mavililere bağlayan imzayı atacak.

Trabzonspor'un, Brezilya ekibi Sao Paulo'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına anlaştığı Vitor Hugo, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi taşıyan uçak, saat 15.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TRABZON'DA İMZALAR ATILACAK

Tecrübeli futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmaması halinde bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.

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