20 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Flavio geri dönüyor!

Flavio geri dönüyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'un Brezilyalı orta saha oyuncusu bordo-mavili forma ile sahaya çıktığı 3 karşılaşmada 2 kırmızı kart görmüştü. Tecrübeli ismin Fenerbahçe derbisiyle birlikte tekrar sahalara dönerken daha dikkatli olacağını trknik heyete ilettiği öğrenildi.

'a transfer olmadan önce hiç kırmızı kart görmeyen ancak bordo-mavili formayı giydiği 3 maçta 2 kırmızı kart gören Brezilyalı orta saha , Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Ligin 4. haftasında Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen Flavio, derbide formasını sırtlayıp gerçek kimliğini sahaya yansıtmayı planlıyor. (Fotomaç)
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