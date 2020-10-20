20 Ekim 2020, Salı
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Trabzonspor'a iki kötü haber birden! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor'da pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde covid olan Ekuban ve Abdulkadir Parmak oynamayacak. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve kart cezası sona eren Flavio ise sarı-lacivertlilere karşı forma giyebilecek.
Medipol Başakşehir ile oynanan maça dört önemli oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor'da pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi öncesi sakatlık kabusu devam ediyor. Covid 19 testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın Fenerbahçe sınavında oynama ihtimali bulunmazken, son testi pozitife dönen Abdulkadir Parmak da büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Oyuncuya yarın yapılacak test negatif çıksa dahi sakatlığı nedeniyle tedavi olamadığı için oynama ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi. İyileşen Nwakaeme ve kart cezası sona eren Flavio ise Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyebilecek. (Fotomaç)
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