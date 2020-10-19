19 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu ortaya koyacağız

Armamıza yakışan futbolu ortaya koyacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

'un başarılı file bekçisi , hesabından yaptığı paylaşımda Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımızla bize ve armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız. Destek veren herkese teşekkürler. Bize inanmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

'de geride kalan ilk 5 haftalık bölümde yalnızca 5 puan toplayabilen 'da kaleci , taraftarlara mesaj göndererek, "Bize inanmaya devam edin' dedi. Genç kaleci, hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir haftaya başladıklarını belirterek, "Alınacak puanlar ve kazanılacak maçlar var. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımızla bize ve armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız. Destek veren herkese teşekkürler. Bize inanmaya devam edin" dedi.

TRONDSEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bu arada Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği ve yaşadığı şanssız sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle lisansı çıkarılmayan Anders Trondsen, Eylül ayında geçirdiği ön çapraz bağı ameliyatının ardından çalışmalara başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Şubat aylarında sahalara dönmesini beklediği Trondsen de çalışmalara başladığının sevincini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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