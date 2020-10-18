Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın testi pozitif çıktı
Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada Ganalı futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.
Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan 2 PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
BİR CORONA VAKASI DAHA!
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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