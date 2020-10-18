18 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir Covid-19 vakası daha!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

, 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada Ganalı futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.

Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana 'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan 2 PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BİR CORONA VAKASI DAHA!

, geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Trabzonspor'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı

Yeni transfere büyük övgü! haberin devamı

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