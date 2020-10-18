Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alırken, spor yazarları kritik karşılaşmaya köşelerinde yer verdi. İşte o yazılar...