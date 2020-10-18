Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Başakşehir maçında büyük değişiklik!

Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, Süper Lig'de son oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe imza attı.

Teknik direktör Eddie Newton ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk onbirde 5 değişikliğe gitti. Kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yerine Kamil Ahmet, hücum hattında ise Caleb Ekuban ile Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Diabate forma giydi. Ancak değişiklikler işe yaramadı. Trabzonspor özellikle orta saha ve hücumda organize olmakta zorlandı. Bordo-mavililer istenen oyunu bir türlü sahaya koyamadı.

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