Trabzonspor'da genç oyuncu Serkan Asan göstermiş olduğu performansla piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor. Ümit Milli Takım'da da forma şansı bulan genç ismin bu başarısı hem teknik heyeti hem taraftarları mutlu etti. | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Portekizli Pereira'nın yokluğunda şans bulan genç isim göstermiş olduğu futbolla değerine değer kattı.

Ümit Milli Takım'da da oynayan Asan, bu sezon bordo mavililerde 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. 21 yaşındaki sağ bekin, futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıktı.







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