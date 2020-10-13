13 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Serkan Asan fırtınası! Piyasa değeri...

Trabzonspor'da Serkan Asan fırtınası! Piyasa değeri...
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

'da genç oyuncu göstermiş olduğu performansla piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor. 'da da forma şansı bulan genç ismin bu başarısı hem teknik heyeti hem taraftarları mutlu etti. | Son dakika transfer haberleri...

'un genç sağ beki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Portekizli Pereira'nın yokluğunda şans bulan genç isim göstermiş olduğu futbolla değerine değer kattı.

'da da oynayan Asan, bu sezon bordo mavililerde 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. 21 yaşındaki sağ bekin, futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıktı.

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