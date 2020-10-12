Gana Katar'a fark attı! Caleb Ekuban...

Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo, bordo-mavililere verdiği sözü tuttu. Oyuncunun menajeri her ne kadar transferde İstanbul ekiplerini de devreye sokmaya çalışsa da, 29 yaşındaki yıldız "Ben Trabzonspor'a söz verdim. Orada oynayaca��ım" dedi.