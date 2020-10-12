12 Ekim 2020, Pazartesi
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Gana Katar'a fark attı! Caleb Ekuban...
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Caleb Ekuban, ülkesinin Katar ile oynadığı hazırlık maçında 1 gol attı. Gana Katar'ı 5-1'le geçerken, Ekuban ise milli takımdaki 3. golünü attı.
Trabzonspor'un yıldız ismi Caleb Ekuban, milli takım formasıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesi Gana'nın Katar'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçında kapanış golünü kaydetti.
84. dakikada Jordan Ayew'in oyuna dahil olan Ekuban, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili yıldız böylece, milli takım kariyerindeki 3. golüne imza attı.
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