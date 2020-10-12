12 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Gana Katar'a fark attı! Caleb Ekuban...

Gana Katar'a fark attı! Ekuban...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2020

'un yıldız futbolcusu Caleb Ekuban, ülkesinin Katar ile oynadığı hazırlık maçında 1 gol attı. Gana Katar'ı 5-1'le geçerken, Ekuban ise milli takımdaki 3. golünü attı.

'un yıldız ismi Caleb Ekuban, milli takım formasıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesi Gana'nın Katar'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçında kapanış golünü kaydetti.

84. dakikada Jordan Ayew'in oyuna dahil olan Ekuban, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili yıldız böylece, milli takım kariyerindeki 3. golüne imza attı.

Vitor Hugo sözünü tuttu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Newton arayışını sürdürüyor! 4 hafta 4 farklı sistem Newton arayışını sürdürüyor! 4 hafta 4 farklı sistem
Vitor Hugo sözünü tuttu! Vitor Hugo sözünü tuttu!
Eski hocası sırrı verdi! Afobe... Eski hocası sırrı verdi! Afobe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör